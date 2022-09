St Ingbert : Ein sensationelles Jahr fürs Eisgeschäft

Für Eisdielen-Betreiber war dieser heiße und trockene Sommer ein Traum. Foto: dpa/Uli Deck

St Ingbert Ob alteingesessen oder neu im Geschäft: Die Betreiber der vier St. Ingberter Eisdielen sind sehr zufrieden mit der Saison.

Von Peter Gaschott

Die vier St. Ingberter Eisdielen haben einen wahrhaft heißen Sommer hinter sich. Im Eisgeschäft bedeutet das oft genug Arbeit bis zur Erschöpfung, und dann wieder früh aufstehen, um neues Eis zu machen. Alle sind mehr als zufrieden, sie erzählen unserer Zeitung von einem Sommer, der seinesgleichen sucht.

„In 22 Jahren, die ich unser Geschäft betreibe, hatten wir noch keinen derartigen Supersommer“, erzählt Mario Olivotti. Mit seiner Frau Marika Da Ros betreibt er das Eiscafé Fantasy in der Fußgängerzone. Es war sehr anstrengend, sagt er, und dass er allmählich erschöpft sei. Am 1. Februar starteten die beiden in die Saison, damals noch sehr verhalten. Aber die früh einsetzende Hitze ließ sie durchstarten. „Wir fühlen uns diesen Sommer so richtig pudelwohl in St. Ingbert. Es sind eine Menge Leute in der Stadt, kein Tag, an dem nicht richtig viel los ist. Wir haben eine Hundert-Stunden-Woche, aber wir freuen uns, wenn es so gut wie in diesem Jahr läuft.“

Für Olivotti heißt das allerdings, morgens um fünf beginnt der Tag an der Eismaschine. Allmählich fehlen ihm die Regentage so ein klein wenig, denn „ich kriege nichts mehr erledigt. Alles, was man sonst so an Regentagen macht, Behördengänge, auf den Wertstoffhof fahren, das bleibt liegen. Ist aber nicht schlimm, wir freuen uns, wenn unser Eis so toll nachgefragt wird.“

Olivotti glaubt, dass die Menschen wieder öfters als vor Corona am öffentlichen Leben teilhaben wollen. Während im vergangenen Jahr die Stadt voller Leute war, die einfach mal wieder ihrer Corona-Isolation entfliehen wollten, sieht er in diesem Jahr die Freude der Menschen, sich in der Innenstadt treiben zu lassen. Neue Eissorten haben die beiden in diesem Jahr angeboten. Die richtigen Renner dabei waren Rhabarber, Joghurt mit Sanddorn sowie Maracuja mit weißer Schokolade.

Ein paar Meter weiter betreibt Angelo Da Col das Eiscafé Europa. Schon seit 1958 gibt es hier das älteste St. Ingberter Eiscafé. Da Col hat es vor drei Jahren übernommen, nachdem sein Vater hier drei Jahrzehnte lang der Chef war. Er sieht die Situation weniger euphorisch als sein gastronomischer Nachbar, aber zufrieden ist auch er. „Das Jahr war bislang richtig gut. Es war kein Rekordjahr, aber ich bin total zufrieden. Das heißt nicht, dass ich nicht auch noch einen guten Herbst brauchen könnte.“ Da Col arbeitet mit Angestellten. Im Gegensatz zu Olivotti erspart ihm das die Nachtschicht beim Eismachen.

Mario Olivotti und Ehefrau Marika Da Ros führen in der Innenstadt das Eiscafé Fantasy. Foto: Peter Gaschott

Seit drei Jahren ist Angelo Ca Col Inhaber des ältesten St. Ingberter Eiscafés Europa. Foto: Peter Gaschott

Jean-Luigi Scussel mit seinen beiden Enkeln Mathio und Perla im Eiscafé Cristallo. Foto: Peter Gaschott

Neu im „kühlen“ Geschäft: Giancarlo Parla mit dem Mocca Gelato in der Ludwigstraße. Foto: Peter Gaschott

Einer seiner Mitarbeiter steht morgens um acht an der Eismaschine, um nachzuproduzieren, was gerade knapp ist. Auch hier hat man Lieblingssorten, die in diesem Jahr besonders gut liefen. Dazu gehört das ganz neue Ananas-Mango, oder weißer Pfirsich mit Rosenblättern, aber auch, wie jedes Jahr, der Klassiker Spaghetti-Eis.

Man sollte meinen, die Ludwigstraße, erst recht der Teil, in dem Autos fahren dürfen, läge zu abseits für Eiscafés. Aber Jean-Luigi Scussel belehrt uns eines Besseren. Er betreibt das Eiscafé Cristallo. Vor 28 Jahren hat er es übernommen, wobei es an dieser Stelle schon seit rund 60 Jahren ein Eiscafé gibt. „In diesem Jahr passte alles“, fasst er gegenüber unserer Zeitung sein Geschäftsjahr zusammen. Ausnahmewetter, das seinesgleichen suche, das habe ihm reichlich Arbeit über den Sommer beschert. „Zwei Familien leben von diesem Geschäft, und damit sind wir gut organisiert“, berichtet er. Man löst sich bei allen Arbeiten ab, und es geht hier weniger hektisch zu als bei anderen Eisgeschäften. Dennoch, die Kühltheke mit ihren zwei Dutzend Eissorten macht Appetit.

Bei der Frage nach den Rennern im diesjährigen Eisgeschäft fällt Scussel nur das „Kinder Bueno“ ein, das sehr gut laufe. Ansonsten gehen die Klassiker immer sehr gut, erzählt er. Er hat sein Angebot so optimiert, dass eigentlich nur richtige Publikumslieblinge in seiner Kühlung Platz haben. Wir fragen ihn, ob die zweite Eisdiele, die sich in der Ludwigstraße, rund zweihundert Meter weiter, angesiedelt hat, sich bemerkbar gemacht habe. Scussel: „Natürlich haben wir das gemerkt, die zweite Eisdiele hat weitere Menschen in die Straße gebracht. Wenn viele Menschen kommen, hat jeder etwas davon. Viele neue Kunden sind auch bei uns hängen geblieben.“

Neu auf dem St. Ingberter Markt ist das Mocca gelato (die Saarbrücker Zeitung berichtete). Giancarlo Parla, der junge Inhaber, berichtet von einem Traumstart. Wohl etwas abgelegen, aber mit einem Sortiment, das sich von dem der anderen Eisdielen deutlich abhebt, hat man sich hier im ersten Sommer eine gute Marktposition erarbeitet. Es sind ungewöhnliche Sorten, die Parla anbietet. Als authentisch italienisch bezeichnet er sein Angebot, viele der verarbeiteten Früchte importiert er direkt aus Italien. Morgens um sieben steht er an der Eismaschine, und er tüftelt noch häufig an neuen Sorten. Sein Vater Antonio und Mutter Graziella helfen fleißig mit.