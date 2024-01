Neuer Entsorger für die Gelbe Tonne Tönnchen-Wechsel-Dich im Saarpfalz-Kreis

Wer für seine Mülltonnen im Haus ohnehin wenig Stellfläche hat, steht in den nächsten Wochen vor einer besonderen Herausforderung: Da im Saarpfalz-Kreis der Entsorger der Gelben Tonne zum Jahresstart gewechselt hat, müssen vielerorts vorübergehend zwei Gelbe Tonnen untergebracht werden, die der alten Abfuhrfirma Remondis mit Zentrale in Lünen und die des Nachfolgers, der RMG Rohstoffmanagement GmbH, die ihren Sitz in Eltville am Rhein und eine Niederlassung in Neunkirchen hat. St Ingbert ist außen vor, weil man hier weiter auf Gelbe Säcke setzt, dazu später mehr.