Para-Tischtennis : Tischtennis: Wagner sorgt für Saar-Premiere bei Para-DM

St Ingbert/Düsseldorf Fünf Tischtennisspieler der Behinderten-Sportgemeinschaft (BSG) St. Ingbert standen bei den deutschen Para-Meisterschaften der Schadensklassen eins bis elf in Düsseldorf an den Platten. Joshua Wagner von der BSG räumte dort gleich drei Goldmedaillen ab.

Sowohl im Einzel als auch im Doppel an der Seite von Johannes Urban (BSG Tiede/Niedersachsen) war Wagner siegreich. Besonders bemerkenswert war aber sein Triumph in der offenen Klasse, an der alle Sportler, unabhängig vom Grad der Beeinträchtigung, teilnehmen konnten. Zuvor hatte sich in der offenen Klasse einer DM noch nie ein Saarländer durchgesetzt.