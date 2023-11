Reinigungspflichten für Bürger Diese Regeln gelten fürs Entsorgen von Laub

Eine der schönen Begleiterscheinungen im Herbst hat diesmal etwas Verzögerung. „Das erste bunte Laub ist schon gefallen, es hängt aber noch viel Laub in den Bäumen“, sagt Christoph Anstadt, Leiter des städtischen Betriebshofes in St. Ingbert und damit quasi von Amts wegen Experte für die ordnungsgemäße Entsorgung des Laubes. Nasses und windiges Wetter sorgen aber für Nachschub an bunten Blättern auf Plätzen, Straßen und Wegen. Anstadts aktuelles Beispiel: „Am Tag vor Allerheiligen wurde das allermeiste Laub auf den städtischen Friedhöfen entsorgt. Doch in der Nacht zum Feiertag ist der Wind durch die Bäume gepfiffen – und vom Ergebnis der Kehrarbeit war nur noch wenig zu sehen“.