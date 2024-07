Gartentipps vom OGV Oberwürzbach 2018 Kleine Hingucker überbrücken Tristesse trüber Tage

Dieser Sommer hat es in sich: Bislang gibt es ihn gar nicht. Die Tage werden schon wieder kürzer, und abgesehen von ein paar warmen Sonnentagen ist nur eines beständig, und das ist der viele Regen. Ein ziemlicher Stimmungskiller, wenn es um Gartenarbeit geht. Draußen im Nassen werkeln ist nicht eben erbaulich, und auch ein Abend am Schwenker dürfte außer bei den ganz hart Gesottenen zu den seltenen Ereignissen gehören in dieser Saison. Beim Obst- und Gartenbauverein Oberwürzbach 2018 gab es in den vergangenen Tagen dennoch einige Einsätze, mit denen das Vereinsgelände am Farrenberg in Schuss gehalten wurde. Die Vereinsmitglieder haben wilde Kräuter, die in den Beeten hochgeschossen sind, entfernt. Sie haben auch Draußen-Mobiliar erneuert, wo dies notwendig war.