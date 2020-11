Tierrettung auf Pferdehof in Oberwürzbach : Feuerwehr stellt Pferd wieder auf die Beine

Tierrettung auf Pferdehof in Oberwürzbach

Oberwürzbach Tierischer Einsatz für die Feuerwehr Oberwürzbach am Wochenende.

Die Oberwürzbacher Feuerwehr musste am Samstag, 14. November, gegen 17 Uhr zu einer Tierrettung auf einen Pferdehof in die Reichenbrunner Straße in Oberwürzbach ausrücken. Die vierjährige Stute „Belle“ konnte eigenständig nicht mehr aufstehen und lag vor ihrem Stall.