Auto kracht in Fensterscheibe : THW-Helfer überprüfen ein einsturzgefährdetes Haus

Das THW St. Ingbert war nach einem Autounfall in Scheidt im Einsatz. Foto: Aaron Klein/THW

St. Ingbert/Scheidt Helfer des THW-Ortsverbandes St. Ingbert waren am Freitagabend, 17. Januar, in Scheidt im Einsatz, nachdem ein 84-jähriger Autofahrer in der dortigen Scheidterbergstraße beim rückwärts einparken mit seinem Pkw in eine Schaufensterscheibe gekracht. war Verletzt wurde niemand.

Die Berufsfeuerwehr Saarbrücken alarmierte den Baufachberater (BFB) des THW St.Ingbert, dieser sollte beurteilen, ob das Wohnhaus, bei dem das Auto einen tragenden Betonpfosten beschädigt hatte, einsturzgefährdet ist.