Kreiskrankenhaus St. Ingbert : Thorsten Eich verlässt das Kreiskrankenhaus

St. Ingbert (red) Geschäftsführer Thorsten Eich verlässt das Kreiskrankenhauses St. Ingbert nach fast 20-jähriger Tätigkeit in unterschiedlichen Bereichen und Funktionen zum 31. August. Eich geht nach einer Mitteilung der Klinik auf eigenen Wunsch, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

„Ich werde ab dem 1. September die Funktion des Kaufmännischen Direktors im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Trier sowie die des Geschäftsführers der Medizinischen Versorgungszentren übernehmen“, so Eich. Landrat Theophil Gallo bedankte sich in seiner Eigenschaft als Aufsichtsratsvorsitzender des Kreiskrankenhauses bei Eich „für sein stets vertrauensvolles und umsichtiges Wirken im Sinne und zum Wohle des Kreiskrankenhauses und seiner zugehörigen Einrichtungen.“ Besonderer Dank gebühre Eich auch insofern, dass es ihm gelungen sei, im vertrauensvollen Zusammenarbeiten mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, ob aus dem ärztlichen Bereich, ob aus der Pflege oder aus sonstigen Bereichen, das Kreiskrankenhaus wirtschaftlich zu konsolidieren und auch dadurch die Erfüllung des Versorgungsauftrags des Saarpfalz-Kreises sicherzustellen. Bis zum Dienstantritt des neuen Klinik-Geschäftsführers wird die derzeitige Personalleiterin der Klinik, Astrid Tabillion, die Geschäftsführung wahrnehmen.