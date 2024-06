Geheime Wahl im Ortsrat St. Ingbert-Mitte hat einen neuen Schiedsmann

Die Wehmut in der letzten Sitzung des Ortsrates von St. Ingbert-Mitte in alter Besetzung dauerte nur kurz. Ortsvorsteherin Irene Kaiser bedauerte beim Blick in die Sitzungsreihen in der Feuerwehrzentrale, dass jetzt „für Mitglieder im Ortsrat oft zehn oder mindestens fünf Jahre guter Zusammenarbeit zu Ende gehen“, weil sich die Zusammensetzung des Gremiums nach der jüngsten Kommunalwahl komplett ändern werde.