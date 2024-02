Stadthalle St. Ingbert Zeit fürs Bällebad oder die Offenbarung? Theater und Comedy in St. Ingberter Stadthalle

„Gasthaus an der Themse“ heißt das Kriminalstück, das am Montag, 18. März, zu sehen ist. London, die Themse um Mitternacht. Ein Mann fährt in einem kleinen Ruderboot über das Wasser. Ein aus einer Harpune abgeschossener Pfeil trifft ihn und setzt seinem Leben ein Ende. „Der Hai“, ein mysteriöser Verbrecher, hat ein weiteres Opfer gefunden. Alle Fäden auf der Suche nach dem Täter führen immer wieder in das Wirtshaus, in dem seltsame Gestalten verkehren. Spannend, aber auch humorvoll will das Kriminalstück Zuschauerinnen und Zuschauer mit in die 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts nehmen. Edgar-Wallace-Feeling eben. Eine Produktion der Komödie am Altstadtmarkt, Braunschweig.