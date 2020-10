Albertus-Magnus-Realschule St. Ingbert : AMR-Testergebnisse sind alle negativ

Die Abstriche für die Corona-Tests von Schülern und Lehrern an der AMR in St. Ingbert waren negativ. Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

Nach einem Corona-Fall an der Albertus-Magnus-Realschule (AMR) in St. Ingbert wurden am vergangenen Montag (28. September) alle Kontaktpersonen – insgesamt 102 Schülerinnen und Schülern sowie 13 Lehrkräfte – durch das Team des Gesundheitsamtes des Saarpfalz-Kreises abgestrichen.

