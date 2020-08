Schulbuchausleihe im Saarpfalz-Kreis : Die Ausleihe der Schulbücher beginnt demnächst

St. Ingbert/Bliestal Die Termine und die Orte für die Ausgaben an den weiterführenden Schulen in unserer Region stehen fest.

Die Schulbuch-Ausleihe erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit. Wie der Fachbereich Schulverwaltung des Saarpfalz-Kreises mitteilt, ist die Quote der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für das kommende Schuljahr sogar um ein Prozent auf 95 Prozent gestiegen (wir berichteten). Damit die Schülerinnen und Schüler direkt mit ihren Schulbüchern ins neue Schuljahr starten können, bietet die Kreisverwaltung an den Schulen schon in der Ferienzeit spezielle Termine für deren Ausgabe an. Eltern können an diesen Tagen die schweren Buchpakete bequem abholen und eventuelle Fragen sofort vor Ort klären. Bei der Ausleihe müssen sich Eltern durch Vorlage des Personalausweises legitimieren, beauftragte volljährige Personen benötigen zusätzlich eine Vollmacht sowie eine Kopie des Personalausweises der/des Erziehungsberechtigten. Noch nicht volljährige Schülerinnen und Schüler erhalten an diesem Tag die Schulbücher nur in Gegenwart einer/eines Erziehungsberechtigten.