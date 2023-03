Ergebnis könnte knapp ausfallen Ringen ums Tempo auf der Straße: Kommt weiträumiges Tempo 30 in St. Ingbert?

Die Ortsgruppen der Verkehrsvereine ADFC und VCD haben es gefordert, die Grünen haben es zu einem zentralen Thema ihrer Stadtpolitik erhoben, die Linke hat parallel zu den Grünen nun auch einen Antrag in die Ratsarbeit eingebracht: Tempo 30. Ein Reizthema, denn es geht um das Auto. Grüne und Linke fordern in ihren jeweiligen Anträgen den Beitritt der Stadt St. Ingbert zu der Initiative „Lebenswerte Städte durch angemessene Geschwindigkeiten“. Hinter der angemessenen Geschwindigkeit verbirgt sich unterm Strich als zentrale Forderung weiträumiges Tempo 30, also jenseits der bereits ausgestatteten Wohnquartiere ein Ausweiten in die großen Verkehrsadern hinein. Städte wie Leipzig, Bamberg, Erlangen, Mannheim, Tübingen, Bochum und Köln sind dem Bündnis schon beigetreten. Auch Saarbrücken und Kirkel sind mit an Bord. Bald auch die Mittelstadt St. Ingbert? Das wird die spannende Frage der kommenden Tage sein. Linke und Grüne haben ihren Vorstoß am Donnerstag vergangener Woche im Umweltausschuss auf die Tagesordnung gebracht. Einen Beschluss dazu soll der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag, 23. März, fassen.