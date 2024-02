Zukunftstechnik bei Stadtwerken und Stadt Telefonate mit Hilfe einer KI sollen Service verbessern

Um die Erreichbarkeit und den Kundenservice zu verbessern, setzen die Stadt St. Ingbert und die Biosphären-Stadtwerke auf eine Telefon-Software, die von künstlicher Intelligenz (KI) unterstützt wird. „In unserem gemeinsamen Projekt können wir 24 Stunden jeden Tag Anliegen entgegennehmen und durch die Struktur des Systems Bearbeitungszeiten erheblich verkürzen, betonen im Gespräch mit der SZ Oliver Stolz, in der Stadtverwaltung für Personal, Organisation, Digitalisierung und IT zuständig, und Pascal Krauß, der Teamleiter im Kundencenter der Stadtwerke. Die KI-Telefonie steht dabei vor einer echten Bewährungsprobe: Vor dem Wochenende haben die Stadtwerke ihre Jahresrechnungen an die Kunden verschickt. „Das löst erfahrungsgemäß viele telefonische Nachfragen aus“, sagt Krauß. Und da den Schreiben auch ein Bescheid über die Abwassergebühren beiliegt, ist auch die Stadt bei den Nachfragen mit im Boot, zumal das KI-Telefon in der Stadtverwaltung im „Abwasserbetrieb“ erprobt werden soll.