Die letzten Tage von Fun Ferien Dengmert laufen Warum ein Feriencamp den Zusammenhalt der Kinder stärkt

Die Sommerferien neigen sich dem Ende zu. Und auch die Angebote von „Fun Ferien Dengmert“, die Vereine gemeinsam mit der Stadt auf die Beine gestellt haben, sind in der Abschlusswoche. Sportlichen Fun ermöglicht der TC Viktoria St. Ingbert auf seiner Anlage im Betzental mit einem Kinder-Tennis-Feriencamp. Und das gibt es in diesem Jahr sogar zweimal. „Wir hatten auch schon in der ersten Ferienwoche ein fünftägiges Feriencamp“, erzählt Stephan Kuckartz, der Jugendvorstand des TCV. Anfang Juli waren 26 Mädchen und Jungen dabei, ab 19. August sind es 27. „Für beide Camps haben sich unterschiedliche Kinder angemeldet – und auch jeweils mehrere Kinder, die nicht Mitglieder unseres Vereins sind“, freut sich Kuckarzt. Und in beiden Wochen durften mehr Kinder mitmachen als mit 22 zunächst geplant. „Wir wollten kein Tenniskind abweisen.“