Fastnachtsumzug in St. Ingbert Beim Umzug durch St. Ingbert bebt die ganze Innenstadt

Man soll den Fasnachtssonntag nicht vor dem Start des Umzugs in St. Ingbert loben, aber etwa anderthalb Stunden vor Beginn des närrischen Treibens versuchte die Sonne die Wolken über der Innenstadt zu durchstrahlen. Ein erstes gutes Zeichen. Die Wolkendecke zog immer mal wieder zu, und etwas Regen sorgte bei tausenden Besucherinnen und Besuchern auf dem Weg durch die Kaiserstraße für Schreckminuten. Die vorsorglich mitgebrachten Regenschirme blieben doch meistens zu. Und wenn sie geöffnet wurden, dann um Gutzjer, Schokolade und Popcorn aufzufangen, die aus den Fußgruppen und Wagen im Umzug ins Publikum regneten. Und die närrischen Schaugäste in der Unterstadt erlebten auch noch ein besonderes Wettereignis. Als der Umzug sich schon seinem Ende näherte, traf Sprühregen auf Sonnenschein. Das bescherte den Fastnachtern in St. Ingbert sogar einen Regenbogen. Farbenfroh. Einzigartig. Wie passend.