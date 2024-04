Unternehmergeschichte in Rohrbach Der freien Tankstelle in Treue fest verbunden

Es war der 2. Mai 1974, als Horst und Rosi Recktenwald in Rohrbach erstmals unter ihrer Regie die damalige „Total“-Tankstelle eröffneten. Heute, 50 Jahre später, sitzt derselbe Mann dort hinter der Kasse. Horst Recktenwald hat ein halbes Jahrhundert lang sieben Tage jeder Woche an diesem Fleck in der Oberen Kaiserstraße 42 verbracht, von Autos gelebt, mit Autos gelebt. Er hat eine Menge zu erzählen. Rosi Recktenwald ist im Herbst des vergangenen Jahres gestorben, Tochter Barbara arbeitet sich gerade ein, um die Tankstelle in die Zukunft zu führen.