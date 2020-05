Polizei sucht Zeugen : Zechpreller an der Shell-Tankstelle

Rohrbach (cas/red) Am Sonntagabend (24. Mai) um 19.10 Uhr hat ein Unbekannter seine schwarzen Audi an der Shell-Tankstelle in der Oberen Kaiserstraße in Rohrbach betankt. Anschließend fuhr er einfach in Richtung Ortsmitte davon, ohne seine Rechnung zu bezahlen.