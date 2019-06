Kinderbetreuung : Infoabend für künftige Tagesmütter

Saarpfalz-Kreis Kürzlich wurden die Betreuungsmöglichkeiten in der Kindertagespflege sowie die Tätigkeit von Kindertagespflegepersonen, die den meisten eher unter der Bezeichnung Tagesmütter geläufig sind, im Rahmen einer landesweiten Kampagne auch im Saarpfalz-Kreis beworben.

Die Fachberaterinnen des Jugendamtes, Alin Knauf und Beate Henn, informierten über die Betreuung im familiären Umfeld bei Tagesmüttern und Tagesvätern und boten allen Interessierten einen Überblick über die vorab verpflichtende Qualifizierung. Am 19. August startet der nächste Qualifizierungskurs, in dem es noch freie Plätze gibt. Wer ein Händchen für die Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern hat, kann an einer Infoveranstaltung am Montag, 8. Juli, von 10 bis 12 Uhr, im Jugendamt Homburg, Talstraße 57 b, teilnehmen.