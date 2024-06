Chortreffen in St. Ingbert Tag des Liedes mit Chören in der Fußgängerzone

St Ingbert · Am Samstag, 8. Juni, findet ab 11 Uhr vor der Engelbertskirche in der Fußgängerzone der „Tag des Liedes“ statt, an dem viele Chöre mit ihren Gesängen die Gäste begeistern möchten. Den Chortag, organisiert vom Kreis-Chorverband St. Ingbert, werden die Kinder der Kita Sonnenblume aus Hassel und der Kita Christuskirche aus St. Ingbert sowie der Chor des Albertus-Magnus-Gymnasiums eröffnen.

07.06.2024 , 16:15 Uhr

Der MGV Josefstal St. Ingbert wird beim „Tag des Liedes“ mit dabei sein. Foto: Jörg Martin Foto: Jörg Martin