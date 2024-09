Tag des Handwerks in St. Ingbert Nachwuchsgewinnung vor Ort – Aber wer waren die heimlichen Stars beim Tag des Handwerks?

Dass das Handwerk goldenen Boden habe – diese alte Weisheit kommt heute nicht mehr so recht bei der Jugend an. Nachwuchsmangel plagt nahezu alle Handwerksberufe. Standen früher junge Leute Schlange, um einen attraktiven Beruf zu lernen, müssen heute Betriebe offensiv auf Schülerinnen und Schüler zugehen, um zu zeigen, welche Chancen im Handwerk offenstehen. In St. Ingbert präsentierten Handwerksbetriebe und ihre Dachorganisationen rund siebzig Ausbildungsberufe. Im Vorfeld waren Schulen jeden Typs eingeladen worden. Rund 2000 Besucher kamen am Tag des Handwerks auf den St. Ingberter Marktplatz.