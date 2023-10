Schülerforschungszentrum St. Ingbert Tag der offenen Tür im Schülerforschungs- und -technikzentrum in St. Ingbert

Passend zum Standort Alte Schmelz (historisches Eisenwerk, Montanindustrie) wird am Tag der offenen Tür auf dem SFTZ-Vorhof („MINT-Hof“) Eisen live hergestellt, aber nach einer sehr alten Methode, nämlich in einem keltischen und in einem römischen Rennofen. Die Öfen werden am Vortrag aus Lehm und Ziegeln aufgebaut und am Samstag gegen 6 Uhr gestartet.