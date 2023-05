Kinderbetreuung in St. Ingbert Tag der Kinderbetreuung in St. Ingbert

„Sicher, wir erfüllen sämtliche behördliche Vorgaben, aber wir hätten gerne mehr Platz“, so Claudia Leppmeier zur Saarbrücker Zeitung. Nadine Backes ihrerseits ist mit den Problemen bestens vertraut. Sie berichtet, dass die Stadt, um der Kita nachhaltig zu helfen, die alte Hasseler Schule in der Nachbarschaft gekauft habe. Perspektivisch sollen die komplette Kita und die Schüler-Nachmittagsbetreuung in die alte Schule umziehen. Was danach mit dem bestehenden Kita-Gebäude passieren könnte, das ist derzeit noch nicht klar. Aber die alte Schule biete, so Backes, für die Kita-Kinder erheblich mehr Platz. „Ich stelle mir dort ein Areal der Kinderbetreuung vor, unter Einbeziehung der alten Schulturnhalle. Letztere allerdings sollte tagsüber den Kindern zur Verfügung stehen, am Abend dann auch kulturellen Zwecken. Ein kleiner Bildungscampus könnte entstehen.“ So lange, das will das Presbyterium, sollen einige Umstrukturierungen die Platznot in der bestehenden Kita ein wenig lindern. Es soll ein ordentlicher Essensbereich geschaffen werden, und das Büro der Kita soll in Container verlegt werden, um mehr Platz für die Kinder zu haben.