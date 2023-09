Großes Kinderfest in St. Ingbert Die Fußgängerzone wird zum Spiel- und Erlebnisplatz für Kinder

Wie Stadtjugendpfleger Jörg Henschke im Gespräch mit unserer Zeitung erläutert, wird der „Tag der Gören und Lausbuben“ traditionell eigentlich am zweiten Samstag im September in der Fußgängerzone gefeiert. Doch derzeit bestätigen die Ausnahmen diese Traditionsregel. Im vergangenen Jahr wurde das Fest nach zweijähriger Corona-Pause zum Start der Sommerferien im Juli gefeiert, weil die verantwortlichen Terminplaner der Stadt einem kreisweit beachteten Kinderfest in Homburg aus dem Weg gehen wollten. Jetzt ist man wieder im angestammten September, aber zwei Wochen später als der termingerechte Samstag, so Henschke. „Da hätte aber zeitgleich der Solilauf stattgefunden, an dem aber stets viele Schulkinder teilnehmen.“