Tag der biologischen Vielfalt in Rohrbach Schüler bauen eine Insekten-Tankstelle im Schottergarten

Mit Feuereifer waren sie bei der Sache – Schülerinnen und Schüler der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) in der Pestalozzischule griffen zu Spaten und Harke, um einen Vorgarten umzugestalten. Vorher war dort Schotter, jetzt wachsen vielfältige Pflanzen, die in Kürze die ersten Blüten ansetzen werden. Zum Tag der biologischen Vielfalt wollten die Schüler in ihrer Umgebung etwas tun, um die Lebenssituation der Insekten zu verbessern. Dass die Umweltministerin kommt, um den heimischen Vorgarten umzugraben, das hätten sich die Tillmanns in der Rohrbacher Pestalozzistraße nicht träumen lassen. Aber der Reihe nach.