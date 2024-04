Feierstunde im Rathaus Tafel erinnert an jüdischen Leben in St. Ingbert

Der saarländische Antisemitismus-Beauftragte Roland Rixecker erzählte die Geschichte eines kleinen Stofffetzens, der bis heute in der Internationalen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem aufbewahrt wird. Der Fetzen ist ein Zwölftel der ehemaligen Fahne der deutschen Gruppen in der Bewegung „Makkabi Hazair“. Während aller anderen Teile der Fahne bei der Verfolgung der Mitglieder der jüdischen Pfadfinder verloren ging, habe die Berlinerin Anneliese Borinski ihr Stück Fahnenstoff bei Lageraufenthalten und auch beim Todesmarsch nach Auschwitz aus bei sich behalten und schließlich in das heutige Israel bringen können. „Das Zerteilen der Fahne war verbunden mit dem Versprechen, mutig zu bleiben, die Einzelteile zu bewahren und auch in aller Welt verbunden zu bleiben.“ Rixecker erinnerte aber auch an die aktuelle Lage in Deutschland, wo auf Straßen und Plätzen jüdische Menschen und jüdisches Leben bedroht würden. Deshalb sei Erinnerung wichtig, damit Ausgrenzung, Entrechtung und Vertreibung der jungen jüdischen Menschen nie vergessen würden.