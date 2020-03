Polizei schnappt Täter in Rohrbach : 22-Jähriger war auf der Suche nach unverschlossenen Autos

Foto: dpa/Friso Gentsch

Rohrbach Ein Anwohner der Bahnhofstraße in Rohrbach hat am Sonntagmorgen, 8. März, gegen 7.15 der Polizei Uhr folgende Beobachtung gemeldet: Ein junger Mann gehe in der Eckstraße von Fahrzeug zu Fahrzeug und überprüfe offenbar, ob sich diese öffnen lassen.

Durch eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Beamten der Polizei St. Ingbert konnte der Tatverdächtige in der Nähe des Bahnhofs gestellt werden. Der 22-jährige Täter gab die Taten im weiteren Verlauf zu. Er habe sein Geld in einer Spielothek verzockt und müsse nun an Bargeld kommen. Nach bisherigem Erkenntnisstand versuchte er an mindestens zwölf Fahrzeugen sein Glück, war jedoch erfolglos. Gegen den Täter werden mehrere Strafanzeigen aufgrund des versuchten Diebstahls aus Kraftfahrzeug eingeleitet.