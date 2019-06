Künstlerbegegnung : Künstler-Begegnung: Kühn und Brembeck in St. Franziskus

St. Ingbert Künstlerbegegnung mit Johannes Kühn und Christian Brembeck in St. Franziskus.

. Zu einem Hörerlebnis der besonderen Art treffen sich erneut zwei Künstlerfreunde: der saarländische Dichter und Hölderlin-Preisträger Johannes Kühn und der Musiker Christian Brembeck. Anlass für die diesjährige Künstlerbegegnung ist der 85. Geburtstag des Dichters im vergangenen Frühjahr. „Besitzlos, den Schmetterling feiernd“ ist der Titel des im Herbst erschienenen Bandes und passt nicht nur zur Jahreszeit, sondern auch zum Lebensgefühl der beiden Künstler. Zu den Gedichten, von Johannes Kühn selbst gelesen, hat Christian Brembeck ein dramaturgisch gestaltetes Musikprogramm konzipiert. Die Katholische Erwachsenenbildung Saarpfalz (KEB) und die Pfarrei St. Franziskus laden am Freitag, 14. Juni, um 19.30 Uhr zur Künstlerbegegnung 2019: „Besitzlos, den Schmetterling feiernd“ in die Kirche St. Franziskus (Kapuzinerstraße) nach St. Ingbert ein.

„Johannes Kühns Gedichte sind in der gegenwärtigen deutschsprachigen Lyrik eine Ausnahmeerscheinung“, schreibt die Frankfurter Rundschau über den Dichter. Doch in der literarischen Szene wird er lange verkannt und ignoriert. Anfang der neunziger Jahre setzt eine Wende ein. Mehrere Gedichtsammlungen werden veröffentlicht; er erhält renommierte Literaturpreise (unter anderem 1991 Ehrengabe der Deutschen Schillerstiftung, 1995: Horst-Bienek-Preis, 1998 Stefan-Andres-Preis, 2000: Hermann-Lenz-Preis, 2004: Friedrich-Hölderlin-Preis). Sein Werk umfasst neben Gedichten auch Märchen, Theaterstücke und eine Erzählung. Unverwechselbar sind seine poetische Sprache und die Kraft seiner Bilder, die den Leser unmittelbar ansprechen. In einer Auswahl aus seinem neuen Gedichtband, von Kühn selbst gelesen, wird dies erlebbar.

Auch Christian Brembecks Musik wird regelmäßig von Fachpresse und Publikum als „Ausnahmeerscheinung“ gewertet. Seine internationale Solokarriere führte ihn in die meisten europäischen Länder, nach Südamerika, Ostasien und Israel. Als Orgelsolist gastiert er in allen bedeutenden Kirchen und Konzertsälen Europas sowie bei zahlreichen nationalen und internationalen Festivals und arbeitet mit renommierten Orchestern und Dirigenten (unter anderem Marcello Viotti, Lorin Maazel, Luciano Berio, Semyon Bychkov). Die spannende Konzeption und die künstlerische Ausführung seiner zahlreichen CD‑Einspielungen begeistern Presse und Publikum. Brembecks „intensive Konzentration, seine Gestaltungskraft und seine profunde Technik“ zeigen sich nicht nur in seiner Interpretation von Musikliteratur aller Epochen, sondern auch in seiner außergewöhnlichen Improvisationskunst, die sich durch „Vielseitigkeit und auserlesene Farbenvorstellungen“ auszeichnet.