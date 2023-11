Literaturforum St. Ingbert Szenische Lesung zu Ingeborg Bachmann in der Stadtbücherei

Das Auditorium dankte Thomas Kuhn und Stefan Schwarzmüller mit langem Applaus. KEB-Leiterin Gertrud Fickinger betonte in ihrem Schlusswort noch einmal die Besonderheit dieser szenischen Lesungen. Dem schloss sich der Sprecher des Literaturforums, Jürgen Bost an, der noch auf die nächste Autorenbegegnung mit Peter Moll am 16. November und die Grusellesung mit Tanja Karmann, Boris Koch und Carsten Schmitt am 30. November hinwies. Beide Veranstaltungen finden um 19.30 Uhr in der Stadtbücherei St. Ingbert statt.