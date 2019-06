Saarpfalzkultur : Szenische Lesung im Treffpunkt Kultur

Zu einer orientalischen, szenischen Lesung mit Harald Klein und Mwoloud Daoud lädt der Verein Saarpfalzkultur am Montag, 24. Juni, um 18 Uhr in den Treffpunkt Kultur, Spitalstraße 1-3 in St. Ingbert ein.

