SZ-Leserreporter : Anwohner ärgert sich über laute Laubbläser in St. Ingbert

St Ingbert Die lärmenden Geräte sollten nach Auffassung eines SZ-Lesers durch Besen ersetzt werden. Die Stadtverwaltung verneint das und führt Kostengründe an.

Mit einer gehörigen Portion Verärgerung hat sich vor wenigen Tagen ein SZ-Leser an unsere Redaktion gewandt. In seiner E-Mail, die ebenfalls an den städtischen Bauhof gerichtet war, äußerte er seinen Unmut über „ohrenbetäubenden Lärm“, der durch Laubbläser verursacht werde. Ganz konkret ärgert sich der Mann über die Nutzung der Geräte bei der Reinigung der gepflasterten Parkplätze und Randsteine in der Slevogtstraße. Obwohl dort für sein Dafürhalten im Moment kaum Laub liege und nur wenig Grün über die Randsteine rage, werde es mit Schaufeln abgeschlagen und „von einem Mitarbeiter mit einem sehr lauten Laubbläser zusammen geblasen, anstatt dies mit den bereitstehenden Besen zu tun“.