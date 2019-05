Persönliche Erklärung : Sven Meier zur OB-Stichwahl: Kein Weiter so mit Hans Wagner

St. Ingbert Sven Meier (SPD) hat persönlich Stellung zur Stichwahl um das Oberbürgermeisteramt in St. Ingbert bezogen und plädiert für einen Politikwechsel ohne den Amtsinhaber.

Der im ersten Wahlgang der Direktwahl für das OB-Amt in St. Ingbert ausgeschiedene Sven Meier (SPD) hat sich am Donnerstag in einer persönlichen Erklärung zur Stichwahl am 9. Juni geäußert. Zunächst bedankt sich Meier bei bei allen Wählerinnen und Wählern, die im bei der Oberbürgermeisterwahl am 26. Mai ihr Vertrauen geschenkt haben, ebenso bei vielen Wahlhelferinnen und Wahlhelfer der SPD St. Ingbert und ganz besonders bei den Jusos sowie nicht zuletzt bei seiner Familie, die ihm stets zur Seite gestanden habe. Zudem wertet er das Wahlergebnis am vergangenen Sonntag „ziemlich ernüchternd und enttäuschend“.