SVE-Schultour in St. Ingbert Die SVE bringt den Profifußball in die Südschule

„Schule ist mehr als Mathe und Deutsch“, sagte Sabrina Grerco am Donnerstagvormittag vor den über 300 Mädchen und Jungen, die die Südschule besuchen. Die Lehrerin betonte aber damit nur, was Klein und Groß in der Schulturnhalle längst bemerkt hatten. Dieser Morgen gehörte dem Fußball. Und beim Besuch der SVE-Schultour sogar dem Profifußball. Was der bei den jüngsten Fans an Begeisterung weckte, war beeindruckend. Schon als „Paul“, das Maskottchen des Fußball-Zweitligisten, kurz nach zehn in die Halle kam, schlug ihm stadionreifer Jubel mit anhaltenden „Elversberg-, Elversberg-, Elversberg“-Rufen entgegen. Der rundliche Panda im Trikot der SV Elversberg hatte sofort die Kinderherzen gewonnen – und blieb der heimliche Star.