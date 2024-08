Engagement für die Fußball-Jugend Wenn bei den Trainern die Füße zucken

„Schneller, schneller.“ Francesco Micciche steht am Spielfeldrand, rudert mit den Armen und ist ganz dabei. Der Ball auf dem sattgrünen Rasen des SV Rohrbach wechselt mehrfach die Seite. So richtig kann keines der beiden E-Jugend-Teams den Weg zum gegnerischen Tor finden, es mangelt noch an der Pass-Sicherheit. Miccichè gibt seinem Team Anweisungen, sein Trainer-Partner Daniel Federspiel steht ein paar Meter weiter am Rand und ruft bei seiner Truppe immer mal wieder rein. Die beiden gehen mit, ärgern sich, loben, versuchen im Getümmel noch ein paar Erklärungen für ihre Schützlinge unterzubringen. Und manchmal zucken die Füße, als könnten sie von außerhalb das Geschehen im Spielfeld beeinflussen.