Kostenpflichtiger Inhalt: Saarlandpokal in St. Ingbert : Grün-Weiß freut sich auf Blau-Schwarz

Am vergangenen Samstag wurden rund um den Rasenplatz im Betzentalstadion noch Baumschnitt-Arbeiten vorgenommen. Foto: Stefan Holzhauser

Rohrbach/St. Ingbert Am Mittwochabend steigt das Fußballspiel des Jahres in St. Ingbert: Der SV Rohrbach erwartet im Pokal-Achtelfinale den 1. FC Saarbrücken. Aus organisatorischen Gründen findet die Partie im Betzentalstadion des SV Viktoria statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Holzhauser

In jedem Jahr starten die Fußballer des Regionalligisten 1. FC Saarbrücken als der große Favorit in den saarländischen Pokalwettbewerb hinein. Für alle kleineren Vereine bedeutet ein Heimspiel gegen die Landeshauptstädter viele Zuschauer - aber auch einen vermehrten organisatorischer Aufwand. Nicht anders sieht es beim SV Rohrbach aus. Der Verbandsligist erwartet die Saarbrücker am morgigen Mittwoch, 13. November, um 19 Uhr im Achtelfinale des Saarlandpokals. Allerdings wird diese Partie auf Grund des fehlenden Flutlichts in den heimischen „Königswiesen“ im benachbarten Betzentalstadion des FC Viktoria St. Ingbert ausgetragen. Wegen eines kurzfristig eingetretenen Wildschweinschadens auf dem Rohrbacher Rasen hätte die Partie dort nun eh nicht zeitnah ausgetragen werden können.

Die Rohrbacher und die Viktoria arbeiten bei diesem besonderen Spiel Hand in Hand zusammen. Die St. Ingberter kümmern sich um den Verkauf von Getränken und Essen. Und die Rohrbacher sind für den gesamtlichen sportlichen Bereich zuständig. „Beide Vereine pflegen ein gutes Verhältnis zueinander. Und so stand es für uns außer Frage, den Rohrbachern bei der Austragung dieses Pokalspiels behilflich zu sein“, sagt Viktorias Vorsitzender Alexander Jene und ergänzt: „Wir hatten ja auch beispielsweise bereits bei unseren Pfingstsportfesten oder der Mountainbike-Veranstaltung mit größeren Zuschauermengen zu tun. Von daher ist ein solches Spiel kein Neuland für uns.“ Das Ordnungsamt würde unterwegs sein und Parkplätze ausweisen. Es kann entlang der Südstraße - also der Hauptstraße vor dem Stadion-Gelände - geparkt werden. „Ansonsten müssen sich die Besucher eben ihren Parkplatz im Umfeld suchen“, meint Jene.

Rohrbachs Spielausschuss-Vorsitzender Renzo Ortoleva weist noch einmal darauf hin, dass direkt am Stadion nur Spieler und Funktionäre beider Vereine parken dürfen. „Und bezüglich der Sicherheit hat uns die Polizei dringend dazu geraten, die Kontrolle von einem Sicherheitsdienst durchführen zu lassen. Unsere Ordner sollen als Ansprechpartner und Einweisung eingesetzt werden. Die Partie ist als Grün-Spiel eingestuft, also ohne Gefahrenpotenzial“, erklärt Ortoleva. Er rät gerade den Rohrbacher Besuchern, Fahrgemeinschaften zu bilden. Dies würde die Parkplatzsituation etwas entschärfen. „Wir hoffen auf ein großes Fußballfest für den SV Rohrbach. Wir haben im Saarland den Zuschauermagnet schlechthin gezogen. Ich gehe von 1500 Besuchern aus und bin ja selbst ein langjähriger FCS-Fan. Mein Dank geht an den FC Viktoria St. Ingbert und Saarbrückens Sportdirektor Marcus Mann für die angenehme Zusammenarbeit. Ich freue mich riesig auf dieses Highlight der Vereinsgeschichte“, meint der Rohrbacher Spielausschuss-Vorsitzende. Man stelle auch Einlaufkinder und Balljungen - alles soll so professionell wie möglich über die Bühne gehen.