SV Oberwürzbach Morgens auf Malle, abends in Ormesheim

Sie wollten die Relegation wegen ihrer Mallorca-Fahrt abschenken – und jetzt stehen sie trotz Party-Marathon vor dem Aufstieg: Es gibt kuriose Geschichten, die nur der Fußball schreiben kann. Eine davon ist die des SV Oberwürzbach. Der Vizemeister der Kreisliga A Bliestal setzte sich am Montag im zweiten Spiel der Dreierrunde um den Aufstieg in die Bezirksliga beim TuS Ormesheim II, Vizemeister der Kreisliga A Ost, vor etwa 400 Zuschauern mit 2:0 (1:0) durch. An diesem Mittwoch, 5. Juni, erwarten die Oberwürzbacher zum Abschluss der Dreierrunde um 19 Uhr den Vize-Meister der Kreisliga A Saarpfalz, den SV Schwarzenbach II.