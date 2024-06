Relegation Die Party der Malle-Flieger ist vorbei

Mittwoch, 21.05 Uhr, Sportplatz in Oberwürzbach: Der SV Schwarzenbach II als Vizemeister der Kreisliga A Saarpfalz hat beim Vizemeister der Kreisliga A Bliestal, dem SV Oberwürzbach, das entscheidende Relegationsspiel mit 3:1 (2:1) gewonnen. Nach dem feststehenden Aufstieg in die Bezirksliga tanzen die Schwarzenbacher Spieler ausgelassen im Kreis, ehe sie sich an der Seitenlinie von ihren Anhängern feiern lassen. Vor der Aufstiegs-Party war es zur Sache gegangen. Die knapp 300 Zuschauer sahen eine intensive Partie mit drei Roten Karten und vier Zeitstrafen.