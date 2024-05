Dreierrunde in der Relegation Lieber ab in den Flieger nach Mallorca statt Relegation

Nach dem Start der Relegation herrscht Unklarheit darüber, wie es in der Dreierrunde weitergeht, in der die Vizemeister der A-Klassen Saarpfalz, Ost und Bliestal um den Bezirksliga-Aufstieg kämpfen sollten. Der SV Schwarzenbach II gewann als Vizemeister der Fußball-Kreisliga A Saarpfalz am Mittwoch das Auftaktspiel der Dreierrunde zu Hause gegen den TuS Ormesheim II, Zweiter der Kreisliga A Ost, mit 2:0 (1:0). In der 34. Minute traf Maurice Weiß zum 1:0. In der 64. Minute erhöhte Max Murr auf 2:0. Er scheitere in der fünften Minute der Nachspielzeit noch mit einem Foulelfmeter an Ormesheims Torwart Steven Michel.