Trainingszentrum in St. Ingbert : Die SVE will das Mühlwaldstadion erwerben

Die SVE will das Mühlwaldstadion erwerben

Trainingszentrum in St. Ingbert

Die SVE will das St. Ingberter Mühlwaldstadtion künftig zu Trainingszwecken nutzen. Foto: Cornelia Jung

St. Ingbert Der St. Ingberter Stadtrat hat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen, mit der SV Elversberg beim Mühlwaldstadion einen langfristigen Erbpachtvertrag für die Dauer von 50 Jahren einzugehen.

Wie die Pressestelle der Stadt zu dem Beschluss mitteilt, plant die SVE die langfristige Einrichtung eines Trainingszentrums in St. Ingbert. Das Zentrum soll das bestehende Mühlwaldstadion sowie einen neu anzulegenden Rasenplatz an der Obermühle zur ausschließlichen Nutzung durch die SVE umfassen. Erforderliche Nebenanlagen wie etwa Umkleidegebäude werden durch die SVE errichtet. Zwischen allen Beteiligten bestehe Konsens, dass im Ergebnis der Verhandlungen die Stadt St. Ingbert Eigentümer des Mühlwaldstadions werden und auch bleiben soll. Die für die Einrichtung des Trainingszentrums erforderlichen Flächen werden langfristig an die SVE verpachtet. Keiner der Beteiligten sei daran interessiert, das Vereinsheim des SV St. Ingbert (Stadionklause) zu erwerben und zu verpachten. Es sei somit eine Neuordnung der Grundstücksverhältnisse erforderlich.