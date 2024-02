Derby in der 2. Liga St. Ingbert erwartet Ansturm bei Spiel von SVE gegen Kaiserslautern – Tipps zur Anreise

An diesem Sonntag hat die SV Elversberg die roten Teufel vom Betzenberg in der zweiten Fußball-Bundesliga in ihrem Stadion an der Kaiserlinde zu Gast. Wenn der FC Kaiserslautern zum Derby anreist (Anpfiff ist um 13.30 Uhr), dann ist das auch für die Stadt St. Ingbert von großem Interesse.