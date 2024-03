Kabarett in St. Ingbert „Suchtpotenzial“ in der Stadthalle St. Ingbert

„Bällebad forever“ heißt das aktuelle Programm der Frauen aus Berlin und Ulm, die auch dieses Jahr ihr zehnjähriges Bestehen als Duo feiern. Und so kamen die beiden Energiebündel auch mit Bademantel, Sonnenbrille und Seifenblasen zum Warming up auf die Bühne. „Dosenbier im Bällebad“ hätte man auch sagen können, denn den warmen Gerstensaft im blechernen Behältnis brauche man, um die Aufregung zu vertreiben, sagten die beiden Frauen. Überhaupt müsse man mehr Kind sein. Deshalb gehen sie auch nachts mal auf den Spielplatz, da der Wächter tagsüber darauf achte, dass da keiner über zwölf hingeht. Da sei ja schon „Ageism“, also Altersdiskriminierung. Dumm nur, wenn man über 50 Kilo wiegt. Corona habe auch beim Duo Spuren hinterlassen. Deshalb habe man als Coach seine Brötchen verdienen müssen. Klar, die Zertifikate habe man sich gegenseitig ausgestellt. Entscheidend sei aber das Mindset, also die passende Einstellung. Und die lautet derzeit „Do it yourself“. Ob Steuererklärung, Ölwechsel oder Kuchen backen - alles einfach, alles selbst, alles Bällebad. Gleichzeitig sei man gegen die Spaltung der Gesellschaft und vor allem auch gegen Fakenews. Darauf legt man Wert. Auch, wenn der Aufruf darauf abziele, Nutella mit Butter zu essen. Oder lieber ohne? Das sei Satire und eine Überspitzung. Oder doch nicht? Denn Hafermilch sei keine echte Milch. Scheuermilch ja auch nicht. Die würde ja aus Andreas Scheuer (CSU), dem Ex-Bundesverkehrsminister, hergestellt.