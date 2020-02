Ziegel fielen vom Dach : Ludwigschule wurde kurzfristig gesperrt

Die Zugänge zur Ludwigschule in St. Ingbert sind nach Sturmschäden gesperrt. Foto: Michael Haßdenteufel. Foto: Michael Hassdenteufel

Aufgrund des aktuellen Sturms haben sich am Gebäude der Ludwigschule in St. Ingbert Ziegel gelöst und sind auf das Gelände des Schulhofes heruntergefallen. Wie die Stadtverwaltung am Montagnachmittag mitteilte, wurden Konsequenzen gezogen.