20 Jahte rote Stadtbusse in St. Ingbert So erklärt ein Experte den Erfolg des Ingobusses

Das Stadtbus-System in St. Ingbert mit dem Ingo besteht Mitte September seit 20 Jahren. Aus diesem Anlass bietet die Stadt am Samstag, 16. September, ganztägig eine kostenlose Linienbus-Nutzung im gesamten Stadtgebiet. Der Tag für den Gratis-Jubiläumsverkehr scheint gut gewählt. An diesem Tag gibt es vormittags den Wochenmarkt und Infos zur Mobiltätswoche auf dem Marktplatz, mittags HSV-Fans am Bahnhof auf dem Weg nach Elversberg und nachmittags das Cispa-Bürgerfest auf der Alten Schmelz. Da können die Ingo-Busse zeigen, was sie können. Und für die Stadt ist die Gratis-Nutzung der Ingos auch ein Dank an die St. Ingberterinnen und St. Ingberter, „die das Bussystem zu einem Erfolg und unverzichtbaren Bestandteil des Stadtverkehrs gemacht haben“, wie Thomas Diederichs, Leiter der Abteilung Verkehr im Rathaus, sagt.