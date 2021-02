Unterstützung durch Unternehmen : 1200-Euro-Spende für die Initiative „St. Ingbert hilft“

St. Ingbert Das einheimische Unternehmen Albert Heib GmbH stellte das Geld für in Not geratene Menschen zur Verfügung.

Die Firma Albert Heib GmbH, ein Unternehmen mit langer Tradition, ist in St. Ingbert bekannt. Offiziell wurde der Familienbetrieb im Jahre 1890 durch Heinrich Heib gegründet und wird mittlerweile in vierter Generation durch den jetzigen Geschäftsführer Oliver Heib geleitet. Nicht nur soziale Projekte liegen dem Firmenchef am Herzen, auch für sein Engagement zum Thema Umweltschutz und Umweltmanagement wurde er bereits von Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger geehrt.