Stromversorgung in St. Ingbert Weiterhin Spannung in der Stromversorgung

Bewegung kommt in die Situation der Stromversorgung im Glashütter Tal in Rohrbach. Dort hatte der Stromlieferant Steag den Anwohnern ihren Versorgungsvertrag gekündigt (die Saarbrücker Zeitung berichtete). Steag wurde an ein spanisches Finanzkonsortium verkauft, die Stromversorgung von Endkunden stellt man nun flächendeckend ein. Trotzdem, im Glashütter Tal muss keiner fürchten, dass die Lichter im neuen Jahr ausgehen. Doch so ganz reibungslos wird der Wechsel allerdings auch nicht über die Bühne gehen.