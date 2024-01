Einsätze der Feuerwehr Beschädtigtes Erdkabel sorgt für Stromausfall

Ein länger anhaltender Stromausfall sorgte für einen Bereitschaftseinsatz des Löschbezirkes Rentrisch. Wie die Stadtverwaltung am Mittwoch berichtete, war es am Dienstag gegen 13.20 Uhr bei Baggerarbeiten in einem Waldstück nahe der Oststraße zu Beschädigungen an einem 20 000-Volt-Kabel der Stadtwerke St. Ingbert gekommen. Wenige Minuten später folgte durch einen sogenannten Doppel-Erdschluss die Abschaltung der fehlerhaften Stromkreise.