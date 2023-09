Neues Gebührenmodell verabschiedet Streit um Schwimmbadpreise im St. Ingberter „blau“ ist beigelegt

Johannes Rohe, 1. Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe St. Ingbert, zeigte sich zufrieden mit dem Kompromiss. Beide Seiten seien sich in seinen Augen sehr entgegengekommen. Für die DLRG bringe das neue Modell anderthalb Mal so hohe Gebühren mit sich. Er erklärte: „Ich bin froh, dass der gemeinsame Lösungsvorschlag durch den Aufsichtsrat verabschiedet wurde. Alle Beteiligten an einen Tisch zu setzen und gemeinsam einen Kompromiss zu erarbeiten, war der richtige Weg. Die Gespräche, die wir geführt haben, waren in der Sache zwar hart, aber stets sachlich und lösungsorientiert." Gut sei auch, dass man sich in drei Jahren treffe, um über eine moderate Anpassung zu sprechen. So könne man verhindern, dass wie diesmal nach 20 Jahren eine riesengroße Anpassung nötig werde,