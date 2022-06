Großer Polizeieinsatz : Streit eskaliert: Polizei muss in St. Ingbert nach Schüssen ausrücken

Streit eskaliert: Polizei muss in St. Ingbert nach Schüssen ausrücken

St. Ingbert Am Montagabend musste die Polizei St. Ingbert ausrücken, nachdem Zeugen Schüsse aus dem Nachbarhaus vernommen hatten. Was geschehen ist.

Ein Streit eskalierte am Montagabend, 13.06.2022, in der St. Ingberter Albert Weißgerber Allee dermaßen, dass die Polizei einschreiten musste.

Da die Zeugen von mehreren Schüssen sprachen, wurden starke Kräfte der Polizei in den Einsatz gebracht, hierunter auch das Spezialeinsatzkommando.

Nachdem die Polizei Kontakt zu den Streitenden aufnahm, konnte aufgeklärt werden, was passiert war.

Das Ehepaar schilderte, dass sie sich verbal stritten. Worum es bei dem Streit ging, wollten sie nicht mitteilen. Sie verwiesen darauf, dass sie als Ehepaar eben streiten dürften. Der alkoholisierte Mann war in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er nach dem verbalen Streit in den Garten ging und mit einer Schreckschusswaffe zweimal in die Luft schoss.