Anwohnerin fordert Fahrradstraße Wie eine enge Straße in St. Ingbert für Ärger sorgt

Einen Blitzer braucht wirklich niemand in der St. Ingberter Straße „Am Gütterwieschen“ aufzustellen. Die Straße oberhalb des DJK-Sportplatzes ist so eng, mit dem Auto kommt man gerade so durch, wenn am Rand nicht zu korrekt geparkt wird. Korrekt hieße natürlich: mit vier Rädern auf der Straße. Wer die Straßenverkehrsordnung exakt befolgt, macht es jedem Vorbeifahrenden in einigen Streckenabschnitten der Einbahnstraße aber sehr schwer. Es ist dann schlicht so eng, dass das Fahren über den Gehweg nicht zu vermeiden ist.