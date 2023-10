Fußball-Verbandsliga „Du darfst dich in dieser Liga nicht ausruhen“

Zuerst treffen die Fußballer des SV Rohrbach in der Verbandsliga Nordost auf jene Mannschaft, die vor der Saison als Meisterschaftsfavorit Nummer eins galt. Und nur drei Tage später müssen sie bei dem Team ran, dass aktuell tatsächlich die besten Karten im Titelrennen hat: An diesem Mittwoch empfängt der Tabellensiebte Rohrbach um 19 Uhr in einer Nachholpartie den Zehnten SG Lebach-Landsweiler. Und am Samstag folgt die Knallerpartie um 16 Uhr beim souveränen Spitzenreiter FC Palatia Limbach, der dann zum „Kerwespiel“ bittet.